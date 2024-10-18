Лавров заявил о попытках Запада открыть «второй фронт» против РФ

Запад пытается дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии, чтобы «открыть второй фронт против России». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По его словам, большинство рисков связаны с попытками Запада утвердить свое влияние и подорвать сотрудничество России со странами Южного Кавказа.

«Одной из очень серьезных проблем, возвращаясь к Грузии, являются известные попытки Запада открыть против России второй фронт. Имею в виду опять разжечь костер и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии и сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами», - пояснил Сергей Лавров.

Напомним, что в августе 2008 года обстрелы российских военных-миротворцев в Южной Осетии, а затем вторжение грузинской армии в республику, привели к ответным действиям Москвы и операции по «принуждению Грузии к миру». Операция завершилась признанием Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. При этом в Тбилиси неоднократно заявляли, что вернут эти территории.

В частности, в середине октября премьер-министр Ираклий Кобахидзе на предвыборном митинге правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» заявил о том, что линия, разделяющая Грузию и Абхазию, является искусственной и скоро будет устранена, чтобы народы двух стран жили вместе в едином грузинском государстве.

Кобахидзе уже не первый раз говорит о «единой Грузии», в которую должны войти Абхазия и Южная Осетия. В конце сентября он также заявлял, что Тбилиси надеется «восстановить все разрушенные мосты» с этими странами.