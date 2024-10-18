Косачев: Запад пытался "протащить" свои подходы по спорным вопросам в МПС

Страны Запада пытались под "высосанным из пальца" предлогом экспромтом принять на ассамблее Межпарламентского союза (МПС) резолюцию по так называемому чрезвычайному вопросу, включив в нее западные подходы по некоторым спорным темам, в том числе по Украине. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Делегации Франции, Великобритании, Германии, Нидерландов и Канады внесли идею поддержать "срочный призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к укреплению многополярности" и тому подобное. Срочность была обоснована тем, что Гутерриш якобы выступил с этим призывом на Генеральной Ассамблее ООН только что, не далее как 20 сентября. И в обосновании этой инициативы приводились многочисленные цитаты из этого выступления", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что на каждой сессии, которые проходят раз в полгода, рассматриваются "регулярные" резолюции, они готовятся профильными комитетами в течение года, и еще одна резолюция по "чрезвычайному вопросу", которая принимается экспромтом, на подготовку отведено несколько часов. Как сказал Косачев, западники набрали большинство голосов в пользу своего проекта, после чего началась работа над резолюцией.

"Заглянув в подготовленный авторами проект, мы обомлели: под сурдинку там протаскивались западные подходы по всем спорным вопросам - Украина, Газа, Ливан, Сирия, Венесуэла, поддержка МУС, далее везде. И ассамблее предлагалось почти не глядя, то есть за несколько часов, с этим согласиться и под этим подписаться", - отметил вице-спикер Совфеда.

Доводы в пользу резолюции

Политик подчеркнул, что "само по себе такое мошенничество неприемлемо и лишь наносит ущерб Межпарламентскому союзу".

"Но скандал случился не здесь. Когда российская делегация проверила доводы в пользу принятия срочной резолюции, изложенные в пояснительной записке, у нас пропал дар речи. Все было высосано из пальца", - указал он.

Косачев пояснил, что, во-первых, Гутерриш не обращался к Генеральной Ассамблее ООН 20 сентября, в этот день вообще не было заседания Генассамблеи ООН, а также он "никогда не произносил тех слов, которые западники ему приписали".

"Это было уже даже не мошенничество, а чистой воды жульничество. В режиме нескольких отведенных на принятие решений часов проинформировали о происходящем руководство МПС и организовали сбор подписей от делегаций с предложением в принципе снять проект западной резолюции с рассмотрения как представленный на ложных основаниях. Поняв, что пахнет жареным, в редакционном комитете западники полностью пошли на попятный. Признав, что "что-то пошло не так" (а на ухо рассказав, что подставили британцы), они безропотно приняли все наши предложения по выправлению текста, убрав оттуда всю изначальную ложь и зачистив все спорные моменты", - сообщил Косачев.

По его словам, в результате резолюция получилась неплохая, "но и не сильно нужная, в жанре "за все хорошее против всего плохого".

"Вопрос рассматривался на пленарном заседании ассамблеи последним. После принятия резолюции взяли слово и уже в микрофон рассказали всем присутствующим о происшедшем. Предложили авторам резолюции и стоящим за ними делегациям группы "12+" принести Межпарламентскому союзу извинения. Разумеется, эти сделали вид, что не услышали, извинений не последовало", - отметил заместитель председателя Совфеда.

Вместе с тем он полагает, что урок для западников получился хороший. "Его смысл - Западу не пристало вести себя с партнерами по МПС как с колонизованным миром. Об этом говорила председатель МПС на открытии ассамблеи, об этом говорили мы от имени российской делегации на ее закрытии. Да, 148-я ассамблея МПС точно войдет в историю. Усвоят ли урок британцы, французы, немцы и иже с ними, увидим в следующий раз", - написал Косачев.

Он добавил, что следующая, 150-я ассамблея МПС пройдет "на дружественной территории в Узбекистане в апреле будущего года".