В МИД России рассказали о последствиях уничтожения лидера ХАМАС

Убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара стало драматическим событием, но оно не будет поворотным в контексте обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Уже не первый раз происходят такие драматические события. Находится всегда замена. Уже нашлась замена, я так понимаю, что Халед Машаль, который когда-то возглавлял уже ХАМАС, сейчас опять его возглавил", - сказал высокопоставленный дипломат.

На уточняющий вопрос, может ли этот момент быть поворотным в контексте обострения на Ближнем Востоке, Богданов ответил: "Нет [не ожидаю]".

Движение ХАМАС пока официально не комментировало сообщения о смерти Синвара.