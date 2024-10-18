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Богданов: убийство лидера ХАМАС не станет поворотным моментом на Ближнем Востоке

Убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара стало драматическим событием, но оно не будет поворотным в контексте обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

В МИД России рассказали о последствиях уничтожения лидера ХАМАС
© globallookpress.com
"Уже не первый раз происходят такие драматические события. Находится всегда замена. Уже нашлась замена, я так понимаю, что Халед Машаль, который когда-то возглавлял уже ХАМАС, сейчас опять его возглавил", - сказал высокопоставленный дипломат.

На уточняющий вопрос, может ли этот момент быть поворотным в контексте обострения на Ближнем Востоке, Богданов ответил: "Нет [не ожидаю]".

Движение ХАМАС пока официально не комментировало сообщения о смерти Синвара.

Политика
Халед Машаль
Яхья Синвар
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Москва