Путин направил приветствие участникам форума "Инносиб"

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIII Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов "Инносиб-2024", отметив, что на форуме будет уделено большое внимание вопросам поддержки семей. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"И конечно, большое внимание будет уделено вопросам поддержки семей, прежде всего многодетных, повышения роли женщин в жизни государства и общества, создания условий для их самореализации и профессионального, личностного роста", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что за прошедшие годы форум укрепил позиции в качестве экспертной площадки для обсуждения актуальных проблем развития отечественной экономики и социальной сферы. Как подчеркнул президент, участники форума смогут познакомиться с лучшим региональным опытом и практиками, перспективными проектами и инновациями - в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и экологии, а также в образовании и муниципальном управлении.

Путин выразил уверенность, что форум, собравший представителей органов власти, институтов гражданского общества, социально ориентированного бизнеса, волонтерского движения, а также благотворительных организаций, пройдет в конструктивном ключе, а его инициативы и рекомендации будут востребованы.

"Желаю вам успехов", - заключил президент.

Международный форум "Инносиб-2024" проходит с 17 по 19 октября в Омске. Форум насчитывает более 30 образовательных мероприятий, панельных дискуссий, круглых столов, проектных лабораторий тематических выставок и площадок для обмена опытом, в которых примут участие более тысячи человек.