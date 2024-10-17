Путин потребовал сделать спорт доступным для малоимущих семей

Президент России Владимир Путин заявил, что важно обеспечить доступность спорта для людей всех возрастов и уровней физической подготовки.

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Российский лидер отметил, что семьи вынуждены тратить большие деньги на занятия спортом для детей. Он напомнил, что сам бы никогда не выполнил норматив мастера спорта по самбо и мастера спорта СССР по дзюдо, если бы за все нужно было платить, как сегодня. Глава государства указал, что нужно уделить особое внимание малоимущим и многодетным семьям в этом вопросе.

«Меру надо знать во всем. У нас под час никто краев не чувствует», - сказал Путин на совете по развитию физической культуры и спорта.

Особые задачи стоят и перед паралимпийским комитетом. Глава РФ попросил коллег учитывать проекты направленные на реабилитацию ветеранов СВО.

Кроме того, вынужденная пауза в широком участии российских атлетов в международных соревнованиях не повод снижать уровень подготовки новых поколений, считает Путин.