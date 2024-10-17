Путин поручил расширить полномочия Минспорта

Президент России Владимир Путин считает необходимым расширить полномочия Министерства спорта. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Координация совместной работы органов власти, государственных организаций и частного бизнеса возлагается на Минспорт. Это необходимая в современных условиях мера и очень большая ответственность", - указал президент.

Путин прилетел в Уфу

Он поручил правительству "внести необходимые изменения в законодательство в части расширения полномочий Минспорта, проработать и актуализировать требования к деятельности всех спортивных и физкультурных организаций с учетом их специфики и вне зависимости от категорий, принадлежности и форм собственности".