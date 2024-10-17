Годовой план комплектования Вооруженных сил (ВС) РФ военнослужащими по контракту, по данным на середину октября, выполнен на 78%, рассказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, политик рассказал о состоянии дел в этой сфере в ходе на профильном совещании.

«По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%. Темпы в общем и целом достаточно приличные», — разъяснил Медведев.

По его словам, работа над комплектованием армии будет продолжена. Важно добиться того, отметил зампред Совбеза, чтобы в дальнейшем «не было провалов и каких-либо иных проблем».

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