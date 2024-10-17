В Кремле ответили на желание Шольца встретиться с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Россия и Германия смогут наладить диалог по украинскому кризису. Об этом сообщает Life.

Канцлер Германии Олаф Шольц 16 октября заявил, что готов провести переговоры по украинскому урегулированию с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Шольц заверил, что не будет принимать никаких решений без учета позиции Украины и консультаций с союзниками.

В начале сентября Шольц заявил, что пришло время найти выход из украинского кризиса. Он призвал провести еще одну международную конференцию и пригласить на нее Россию. СМИ тогда сообщили, что Шольц работает над мирной инициативой, предусматривающей территориальные уступки со стороны Украины. Позже немецкие СМИ рассказали, что Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным в ближайшие недели.

Корреспондент Life спросил Пескова, возможен ли «предметный диалог» на тему Украины между Россией и Германией в будущем. Пресс-секретарь президента ответил, что «теоретически» это возможно.