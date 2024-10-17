Американист назвал провальным интервью Харрис телеканалу Fox News

Американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал интервью кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис телеканалу Fox News, в котором она заявила о намерении отказаться от курса нынешнего американского лидера Джо Байдена. По мнению эксперта, в целом данная беседа оказалась провальной. Газета.Ru

«Харрис говорила по методичке, и это было заметно. При этом тезисы, высказанные ею на Fox News, порой противоречили сами себе. С одной стороны, она рассказала, что все самое лучшее в политике Джо Байдена было инициировано ее силами. С другой – во всеуслышание заявила, что не станет продолжать курс своего предшественника», – считает эксперт. По его словам, перед Харрис стояла задача достучаться до определенной группы американцев. «Демократы хотели показать, что они не боятся выступлений на тех площадках, где их воспринимают с некоторой долей сомнения. По идее, это должно было внушить неопределившимся избирателям уважение к партии и ее кандидату», – добавил Дробницкий. Деловая газета «Взгляд»

Ранее Камала Харрис дала интервью телеканалу Fox News. В нем она заявила об отсутствии намерений продолжать курс Джо Байдена в случае победы на президентских выборах в ноябре. ТАСС