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Володин нашел связь между развалом СССР и «Интердевочкой»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время заседания выразил мнение, что в стране стоит снимать фильмы, пропагандирующие здоровый образ жизни. В качества примера деструктивного влияния он привел фильм Петра Тодоровского «Интердевочка». Володин указал, что после этого СССР «не стало», передает корреспондент NEWS.ru.

Володин нашел связь между развалом СССР и «Интердевочкой»
© РИА Новости
Если будут снимать фильмы, где пропагандируется здоровый образ жизни, мы поддержим. <...> Поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена ЦК КПСС, в 1989-м году вышел фильм «Интердевочка». Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили, смотрели. Итог? Страны не стало, — сказал Володин.

Двухсерийный драматический фильм «Интердевочка» посвящен истории валютной проститутки, которая днем работает медсестрой и мечтает выйти замуж за иностранца. Главную роль исполнила Елена Яковлева, известная массовому зрителю по сериалу «Каменская». В год премьеры картина стала самой кассовой в советском прокате.

Ранее Володин раскритиковал депутатов партии «Новые люди» из-за отсутствия поддержки закона о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Противников инициативы он назвал «рожденными в пробирке». Он добавил, что от закона зависит будущее страны и призвал парламентариев задуматься.