Володин нашел связь между развалом СССР и «Интердевочкой»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время заседания выразил мнение, что в стране стоит снимать фильмы, пропагандирующие здоровый образ жизни. В качества примера деструктивного влияния он привел фильм Петра Тодоровского «Интердевочка». Володин указал, что после этого СССР «не стало», передает корреспондент NEWS.ru.

Если будут снимать фильмы, где пропагандируется здоровый образ жизни, мы поддержим. <...> Поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена ЦК КПСС, в 1989-м году вышел фильм «Интердевочка». Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили, смотрели. Итог? Страны не стало, — сказал Володин.

Двухсерийный драматический фильм «Интердевочка» посвящен истории валютной проститутки, которая днем работает медсестрой и мечтает выйти замуж за иностранца. Главную роль исполнила Елена Яковлева, известная массовому зрителю по сериалу «Каменская». В год премьеры картина стала самой кассовой в советском прокате.

Ранее Володин раскритиковал депутатов партии «Новые люди» из-за отсутствия поддержки закона о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Противников инициативы он назвал «рожденными в пробирке». Он добавил, что от закона зависит будущее страны и призвал парламентариев задуматься.