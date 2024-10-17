Приговоренный к пожизненному сроку экс-сенатор Арашуков обратился к Кадырову

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, которого приговорили к пожизненному сроку, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и взмолил о помощи. Об этом бывший чиновник сообщил в своем личном блоге.

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— Я прошу простить меня ради Аллаха, я признал свои ошибки, — заявил он.

По его словам, он признает все свои ошибки и считает, что намеренно не стал бы делать ничего такого, что могло бы «разозлить или обидеть» Кадырова. Помимо этого, политик попросил главу Чечни о помощи.

Ранее стало известно, что Арашукова, которого пожизненно осудили за организацию убийств, пять раз нарушал распорядок в колонии, за что его дважды отправили в ШИЗО исправительной колонии № 6 Оренбургской области, более известной как «Черный дельфин».

Арашукова задержали в 2019 году прямо во время заседания Совета Федерации. Суд наложил арест на его имущество и денежные средства. А расследование завершилось только 31 марта 2021 года. В сентябре прошлого года присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу экс-сенатора Арашукова и его сообщников.