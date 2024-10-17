Захарова заявила, что жалобы Киева приблизили Джареда Лето к Пушкину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что певец Джаред Лето находится теперь в одной компании с поэтом Александром Пушкиным и российской императрицей Екатериной II в условном "черном списке" Киева. Ранее МИД Украины назвал оскорблением обещание солиста выступить в России.

"Мне кажется, упомянутому вами деятелю, вообще ему повезло, он в неплохой компании, где-то, мне кажется, между Пушкиным и Екатериной II", - отметила на брифинге дипломат.

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Захарова добавила, что такую реакцию властей Украины "смешно" слышать, поскольку они провозгласили нацистских коллаборационистов национальными героями, нарушают международно-правовые обязательства, отменяют русский язык и преследуют за религиозные взгляды, а также разрушают памятники своим же героям и основателям собственных городов.

Переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начались в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В марте 2023 года Верховная рада приняла закон о "деколонизации" топонимов, обязывающий местные власти изменить все географические названия, связанные с РФ и советским периодом.