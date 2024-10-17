Захарова предостерегла Германию от ультиматумов России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германских политиков вместо выдвижения России ультиматумов по Украине прекратить поставки вооружений Киеву.

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Таким образом Захарова прокомментировала высказывания главы Христианско-демократического союза Фридриха Мерца об ультиматуме России.

«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму... А ультиматум пусть жене своей объявит», — цитирует дипломата газета «Известия».

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Ранее Мерц заявил, что готов передать Киеву немецкие дальнобойные ракеты Taurus в случае, если Россия не завершит спецоперацию на Украине.

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, в свою очередь, заявил, что Мерцу необходимо помнить о судьбе гитлеровской Германии.