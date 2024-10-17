Захарова предостерегла Германию от ультиматумов России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германских политиков вместо выдвижения России ультиматумов по Украине прекратить поставки вооружений Киеву.
Таким образом Захарова прокомментировала высказывания главы Христианско-демократического союза Фридриха Мерца об ультиматуме России.
«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму... А ультиматум пусть жене своей объявит», — цитирует дипломата газета «Известия».
Ранее Мерц заявил, что готов передать Киеву немецкие дальнобойные ракеты Taurus в случае, если Россия не завершит спецоперацию на Украине.
Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, в свою очередь, заявил, что Мерцу необходимо помнить о судьбе гитлеровской Германии.