Захарова прокомментировала жалобы МИД Украины на Джареда Лето

Певец и музыкант Джаред Лето оказался в хорошей компании, между замечательным поэтом-классиком Александром Пушкиным и императрицей Екатериной II, пошутила представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне украинский МИД выразил недовольство желанием Джареда Лето выступить в России, назвал его слова это оскорблением украинских военных. Журналисты попросили дипломата прокомментировать заявление Киева.

«Мне кажется, упомянутый вами деятель, вообще ему повезло, он в неплохой компании, где-то, мне кажется, между Пушкиным и Екатериной Второй», — отметила Захарова.

По ее оценке, смешно слышать заявления о мнимых оскорблениях от тех, кто провозгласил нацистских коллаборационистов национальными героями, нарушает международно-правовые обязательства, отменяет русский язык, историю и культуру, разрушает памятники своим же собственным героям.

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Ранее Лето на концерте в Белграде анонсировал концерты в России, Сербии и на Украине после завершения конфликта на Украине.