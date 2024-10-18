На должность главы Астрахани претендуют пять кандидатов

Прием документов на конкурс главы Астрахани завершен, программы о развитии города представили пять кандидатов. Программы выложены на официальном сайте думы Астрахани.

В Астрахани впервые в рамках процедуры избрания главы города объявлен повторный конкурс. Он назначен на 24 октября, документы принимались с 7 по 17 октября.

На сайте гордумы в пятницу опубликованы пять программ о развитии Астрахани от заместителя председателя совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Андрея Габриэлова, зампредседателя думы Астрахани Александра Календра, от действующего главы Наримановского района Астраханской области Игоря Редькина. Еще два кандидата - многодетная мама, экс-сотрудница УФСИН России по Астраханской области Ирина Сафрыгина и Р. Уразалиев. В гордуме не смогли уточнить подробности о двух последних кандидатах.

14 июня депутаты гордумы приняли досрочную отставку главы города Олега Полумордвинова, подавшего заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначен его первый заместитель Назар Кучерук. В августе Полумордвинов был задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Депутаты Астрахани назначили на 10 сентября конкурс на пост главы Астрахани, но он не состоялся из-за отсутствия необходимого количества кандидатов.

С 2014 года решением облдумы отменены прямые выборы главы Астрахани. Новый глава избирается городской думой из числа кандидатов, прошедших отбор и представленных конкурсной комиссией. Согласно изменениям в уставе города, с 2020 года должность главы муниципального образования совмещена с должностью главы городской администрации. Глава Астрахани избирается сроком на пять лет.