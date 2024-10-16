Песков высказался о здоровье Путина на фоне сообщений об обследованиях в ЦКБ

Никаких проблем со здоровьем у президента России Владимира Путина нет, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Накануне Путин рассказал, что проходит регулярные обследования в Центральной клинической больнице. Журналисты попросили пресс-секретаря разъяснить, идет ли речь об обычной профилактике, или о каких-либо проблемах со здоровьем.

«Конечно. Имеются в виду обычные диспансеризации», — подчеркнул Песков.

Путин рассказал о регулярных обследованиях

Напомним, что ЦРБ с поликлиникой является главным медицинским учреждением Управления делами президента Российской Федерации.