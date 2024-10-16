Захарова: Италия не выдала делегации РФ визы для конференции по космосу

Италия не выдала визы российской делегации на международную конференцию по космосу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что 75-й международный астронавтический конгресс проходит в Милане с 14 по 18 октября. По словам Захаровой, «Роскосмос» и ряд других организаций российской космической отрасли являются постоянными членами международной астронавтической федерации с 1993 года.

«Ежегодно они перечисляют в бюджет организации членские взносы. В этом году в миланском конгрессе планировала принять участие представительная российская делегация во главе с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым. Были получены официальные приглашения от президента Международной астронавтической федерации, от президента итальянского космического агентства. И, несмотря на полноправное членство РФ в федерации, несмотря на отсутствие финансовых и иных задолженностей, итальянское правительство не выдало визы российским делегатам», — добавила она.

Захарова отметила, что Москва возмущена этим недружественным шагом Рима, который не только подрывает основы международного сотрудничества в области исследований и мирного освоения космоса, но и наносит «еще один удар по российско-итальянским отношениям».