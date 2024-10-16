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Небензя обвинил США в накачивании Израиля оружием

Соединенные Штаты накачивают Израиль оружием и обеспечивают ему прикрытие преступлений против палестинского народа. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ближневосточному вопросу.

Небензя обвинил США в накачивании Израиля оружием
© РИА Новости
"Вашингтон без оглядки на мнение международного сообщества исправно накачивает своего ближневосточного союзника оружием, обеспечивая ему при этом политическое прикрытие и блокируя любые попытки Совета Безопасности остановить безжалостную израильскую военную машину, ответственную за многочисленные преступления против палестинского народа", - подчеркнул дипломат.

При этом Небензя вновь подтвердил готовность России поддержать новые инициативы СБ ООН для установления прекращения огня в секторе Газа взамен принятой в июне по настоянию США резолюции. По словам постоянного представителя РФ, "рычаги и необходимый проверенный временем инструментарий для решения этих задач у членов Совета Безопасности имеются".

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