Небензя обвинил США в накачивании Израиля оружием

Соединенные Штаты накачивают Израиль оружием и обеспечивают ему прикрытие преступлений против палестинского народа. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ближневосточному вопросу.

"Вашингтон без оглядки на мнение международного сообщества исправно накачивает своего ближневосточного союзника оружием, обеспечивая ему при этом политическое прикрытие и блокируя любые попытки Совета Безопасности остановить безжалостную израильскую военную машину, ответственную за многочисленные преступления против палестинского народа", - подчеркнул дипломат.

При этом Небензя вновь подтвердил готовность России поддержать новые инициативы СБ ООН для установления прекращения огня в секторе Газа взамен принятой в июне по настоянию США резолюции. По словам постоянного представителя РФ, "рычаги и необходимый проверенный временем инструментарий для решения этих задач у членов Совета Безопасности имеются".