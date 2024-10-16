В МИД России высказались об усталости Запада от Украины

Страны Запада, которые решили нанести России стратегическое поражение на Украине, устали от конфликта и сами себя завели в тупик с такой политикой. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Запад сам себя загнал в тупик. Они сначала придумали какую-то российскую угрозу, а потом выдумали историю про то, что сами нанесут России стратегическое поражение. Затем начали манипулировать темой Украины во всех аспектах. (...) Позже Запад пришел к очевидному и неразрешимому вопросу: а дальше-то что?» — отметила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что заявления об усталости западных стран от поддержки Украины связаны с тем, что «ситуация идет не по задуманному ими сценарию». Однако она указала на противоречие в риторике Запада, так как они продолжают говорить о том, что будут помогать Киеву «столько, сколько потребуется».

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные страны устают от поддержки Украины и все больше надеются на какую-либо форму урегулирования конфликта.