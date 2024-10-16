Песков дал совет Кадырову

Главе Чечни Рамзану Кадырову, который объявил кровную месть тем, кто якобы готовил покушение на него, стоит обратиться за помощью к правоохранителям. Об этом в среду, 16 октября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, для разрешения подробных ситуаций любому гражданину необходимо в первую очередь связаться с теми, кто поможет найти решение и наказать злоумышленников в соответствии с законом, то есть с полицией.

— Иных комментариев здесь быть не может, — передает слова Пескова Telegram-канал «Подъем».

10 октября Кадыров провел заседание с представителями силового блока, на котором обсуждал перестрелку у офиса Wildberries. На нем он обвинил депутатов Барахоева и Курбанова, а также сенатора Сулеймана Керимова в подготовке его убийства. После этого на Кавказе начали происходить технические сбои в работе Telegram.

Позже зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ризван Курбанов прокомментировал слова Кадырова о кровной мести и попытке заказать покушение на политика. На обвинения главы Чечни также ответил депутат Бекхан Барахоев.