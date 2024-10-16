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Песков дал совет Кадырову, объявившему кровную месть за покушение на его жизнь

Главе Чечни Рамзану Кадырову, который объявил кровную месть тем, кто якобы готовил покушение на него, стоит обратиться за помощью к правоохранителям. Об этом в среду, 16 октября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков дал совет Кадырову
© Вечерняя Москва

По словам представителя Кремля, для разрешения подробных ситуаций любому гражданину необходимо в первую очередь связаться с теми, кто поможет найти решение и наказать злоумышленников в соответствии с законом, то есть с полицией.

— Иных комментариев здесь быть не может, — передает слова Пескова Telegram-канал «Подъем».

10 октября Кадыров провел заседание с представителями силового блока, на котором обсуждал перестрелку у офиса Wildberries. На нем он обвинил депутатов Барахоева и Курбанова, а также сенатора Сулеймана Керимова в подготовке его убийства. После этого на Кавказе начали происходить технические сбои в работе Telegram.

Позже зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ризван Курбанов прокомментировал слова Кадырова о кровной мести и попытке заказать покушение на политика. На обвинения главы Чечни также ответил депутат Бекхан Барахоев.

Политика
Ризван Курбанов
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