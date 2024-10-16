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Депутат ГД Барахоев заявил, что не причастен к попытке покушения на Кадырова

Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев после обвинения от Рамзана Кадырова в попытке покушения заявил, что не причастен к этому. Об этом сообщило ингушское издание «Фортанга».

Депутат Госдумы ответил на обвинения от Кадырова в попытке покушения
© РИА Новости

Издание опубликовало видеозапись с парламентарием с осмотра им строящейся мечети в Малгобеке, а также представило перевод его слов.

«Свидетель тому Всевышний Аллах. Я не имею к этому отношения и никогда не имел», — сказал он.

10 октября глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если те не докажут, что не планировали покушение на него. Так Кадыров высказался о перестрелке у офиса Wildberries в Москве.

По словам чеченского лидера, его «заказали» из-за обычной «бизнес-ситуации».

12 октября глава Дагестана Сергей Меликов пообещал поддержку Керимову «в трудную минуту».

Ранее власти Ингушетии назвали провокацией призывы брить чеченцев за слова Кадырова.

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