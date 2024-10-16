Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев заявил, что новая миссия НАТО, создаваемая в Германии, усугубит конфликт и «погубит» Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Германии решили создать новый штаб миссии NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, с англ. «Помощь НАТО в сфере безопасности и обучения для Украины). Новый штаб миссии будет состоять из 330 военных, 200 из которых уже находятся в Висбадене, столице федеральной земли Гессен.

СМИ сообщили, что всего в штабе NSATU, размещенном на территории военной базы США, будет около 700 сотрудников. Помогать миссии будут военные НАТО в Бельгии и персонал логистических хабов в Польше и Румынии.

Штаб будет координировать поставки оружия на Украину и обучать украинских военных. Пока неизвестно, когда именно штаб NSATU начнет свою работу. Генсек НАТО Марк Рютте посетил миссию в Висбадене 14 октября и заявил, что эта структура «изменит ситуацию на поле боя».

«Создаваемый штаб в НАТО лишь усугубит ситуацию, навредит и в конце концов погубит Украину. Бюргерское мышление русофоба Рютте плохо учитывает реальную обстановку на поле боя», - так это прокомментировал Ивлев.

Депутат подчеркнул, что российские войска продвигаются вперед, а ВСУ ежедневно теряют «сотни и тысячи» солдат и военную технику. Ивлев заявил, что в НАТО «не считаются с жизнями украинского народа»