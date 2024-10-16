В Крыму начали подсчет ущерба региону от блокады со стороны Украины

Госсовет Крыма начал подсчет ущерба региону от лингвистической блокады со стороны Украины
Государственный Совет Республики Крым начал подсчет ущерба региону от лингвистической блокады со стороны Украины, сообщил ТАСС советник председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс.
"В ближайшее время рабочая группа приступит к сбору документов и подсчету ущерба, причиненного республике в результате экономической блокады. Также ведется подготовительная работа по оценке ущерба, причиненного в ходе лингвоцида", - сказал он.
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Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что власти региона прорабатывают идею подготовить иск в суд о лингвистической блокаде народа полуострова. По его словам, крымчанам принудительно навязывался не традиционный украинский язык, а вариация языка западноевропейского толка с большим количеством иностранных слов. На этом языке стали приходить фильмы, в государственной сфере на этом языке начал навязываться документооборот.