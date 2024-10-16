Мишустин рассказал о готовности РФ работать с Китаем и Монголией

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия готова вместе с Китаем и Монголией работать для процветания стран.

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По его словам, одним из приоритетов во внешней политике Москвы является укрепление дружественных отношений с Пекином и Улан-Батором.

Мишустин заявил, что РФ больше не нуждается в продуктах из-за рубежа

При этом Мишустин подчеркнул, что КНР и Монголия являются близкими соседями и стратегическими партнёрами России.

«Готовы вместе работать для процветания наших стран, повышения качества жизни наших граждан», — цитирует политика ТАСС.

Ранее в Исламабаде начались переговоры Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэс.