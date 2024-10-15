Захарова обвинила США в эскалации конфликта на Корейском полуострове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США — это единственная страна, которая повышает риск конфликта на Корейском полуострове.

«Единственная страна, которая реально повышает риск конфликта и на Корейском полуострове, и в АТР в целом — это США. Спят и видят, как и здесь полыхнёт», — написала она в своём Telegram-канале.

По её словам, действия США представляют собой «классический американский приём». Захарова отметила, что Штаты провоцируют эскалацию, а затем всё «сваливают на ими же поневоле вовлёченных».

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«А у Сеула и Токио, которые и есть критические точки безопасности региона, на которые давят Штаты, не хватает воли сбросить с себя это рабское иго американских манипуляций ими», — добавила дипломат.

Ранее сообщалось, что КНДР подорвала межкорейскую соединительную дорогу на линиях Кёнги и Тонхэ. Позднее стало известно, что Южная Корея выстрелами ответила на подрыв КНДР дорог.