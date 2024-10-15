Небензя обвинил Запад в двойных стандартах

Запад «бьет тревогу» из-за удержания персонала ООН в Йемене, но игнорирует убийство Израилем десятков сотрудников всемирной организации в секторе Газа и атаки Западного Иерусалима против «голубых касок» в Ливане. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА «Новости».

Летом 2024 года йеменское движение «Ансар Алла» сообщило о задержании шпионской ячейки, связанной с разведывательным управлением США. Их обвиняют в осуществлении на протяжении десятилетий разведывательной и диверсионной деятельности в Йемене. Всего было задержано 13 человек, шесть из них являются сотрудниками УВКЧП.

Выступая на заседании Совбеза ООН, Небензя призвал «избегать двойных стандартов».

«Стремление представителей ряда западных стран бить тревогу по поводу проблем ооновского персонала в Йемене резко контрастирует с их реакцией — точнее ее почти полным отсутствием — на гибель под ударами Израиля десятков сотрудников ООН в Газе, а также регулярные нападения ЦАХАЛ на миротворцев временных сил ООН в Ливане, которые, тем не менее, продолжают выполнять свой долг и остаются на боевом дежурстве», — добавил он.

Небензя назвал важным, чтобы Запад «распространял свою принципиальность и на ситуацию вокруг БАПОР, которое Израиль стремится выдавить с территории Палестины».