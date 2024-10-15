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Сенатор Пушков заявил, что Запад не сможет настроить арабский мир против РФ

Сенатор Алексей Пушков заявил, что страны Запада не смогут настроить арабский мир против России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков назвал просчет Запада в отношении России
© РИА Новости

По словам сенатора, арабский мир «предсказуемо не следует» антироссийской политике Евросоюза. При этом Пушков считает, что западные страны продолжают попытки «биться о закрытые двери» — добиться от арабских стран соответствующих договоренностей.

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«Объяснения три: Зацикленность на своем угасающем лидерстве и отказ понимать логику развития современного мира. Хроническая переоценка своей способности влиять на незападный мир в условиях прогрессирующей "потери веса" Евросоюза в мировых делах. Недооценка глобальной привлекательности России как партнера для "Глобального Юга" в сфере политической и экономической перестройки мировой системы в соответствии с его интересами», — написал он.

Ранее СМИ сообщили, что в Персидском заливе не взяли на себя проукраинские обязательства по просьбе Евросоюза.