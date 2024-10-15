Володин призвал депутатов «думать головой» перед предложением громких инициатив

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал депутатов нижней палаты российского парламента «думать головой» перед тем, как публично озвучивать журналистам свои предложения в своих интересах.

Как отметил Володин в ходе пленарного заседания Государственной думы многие представители фракций уже указывали на необходимость более профессиональной работы с законодательными предложениями, а также с выдвижением законодательных идей.

«Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений, не надо вносить в общество тревогу... Думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в Telegram-каналах и других средствах массовой информации», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что россияне очень внимательно следят за любыми инициативами депутатов и воспринимают каждую из них как готовящуюся к рассмотрению Госдумой.

«Никто не будет считать, что эта инициатива лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание. Считают, что, раз депутат сказал, значит, Государственная дума будет рассматривать», — подчеркнул председатель палаты парламента.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал в беседе с RT идею ввести налог на бездетность.