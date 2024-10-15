Песков ответил на вопрос, будет ли Россия воевать за КНДР

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова во вторник, 15 октября, спросили, будет ли Россия воевать на стороне Северной Кореи, если та начнет войну с Южной. Пресс-секретарь ответил, что договор между Россией и Северной Кореей предусматривает углубление сотрудничества во всех областях, включая безопасность.

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— Формулировки в договоре не нуждаются в уточнении, они достаточно однозначные. Главное, что договор подразумевает стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе в обеспечении безопасности,— сказал Песков.

Он добавил, что договор и его принципы являются «ориентиром для дальнейшего развития отношений между Москвой и Пхеньяном», передает «Коммерсантъ».

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 18 июня, прибыл с государственным визитом в КНДР. Его самолет приземлился в аэропорту Пхеньяна. Лидеры КНДР и России Ким Чен Ын и Владимир Путин провели встречу в Северной Корее. В ходе визита российского лидера в страну сторонами был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников соглашения.

Что еще обсуждали лидеры государств на встрече — в материале «Вечерней Москвы».