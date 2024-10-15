Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 15 октября, назвал очень смелым поступок Елены Чесаковой, которая попыталась повесить флаг России на постамент в Одессе.

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— Она не находится в застенках, она находится под домашним арестом, что слава богу. Действительно, поступок очень смелый. Помочь мы ей не можем, — заявил он.

По словам политика, женщина Елена Чесакова, которая хотела повесить флаг России на постамент в Одессе, находится в зоне повышенного внимания, пишет РИА Новости.

10 октября стало известно о смерти женщины, которая повесила флаг России на постамент памятника. По данным украинских СМИ, она скончалась в следственном изоляторе города из-за «сердечных проблем», в то время как депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что ее убили.

На следующий день мэр Одессы Геннадий Труханов объявил, что в городе вокруг постамента демонтированного памятника императрице Екатерине II поставят охранников.

Когда женщину задержали, она подтвердила на допросе, что ее действия соответствуют ее политическим убеждениям, и призвала украинских военных перейти на сторону России.