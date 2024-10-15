Песков прокомментировал «изоляцию» России

Такое государство как Россия в современном мире изолировать нельзя. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Россия не находится в изоляции. И в современном мире очень трудно изолировать любую страну, тем более государство, как Российская Федерация», - пояснил пресс-секретарь президента России.

По словам Дмитрия Пескова, у России большое количество партнеров, которые разделяют подход, что отношения должны основываться на международном праве, а не на правилах, «которые устанавливаются отдельно взятыми государствами», пишут «Известия».

Кроме того страны не пытаются занять доминирующую позицию в рамках взаимодействия, заметил представитель Кремля.

Песков прокомментировал антироссийское заявление президента Грузии

Ранее в МИД РФ отметили, что Вашингтон и его сателлиты не смогли добиться политической изоляции России с помощью «откровенного шантажа и запугивания» других государств. В свою очередь президент Киргизии Садыр Жапаров подчеркнул, что

Запад не должен указывать другим странам, как им сотрудничать с Россией.