Белоусов заявил, что у РФ и КНР общие взгляды на ситуацию в мире

Военные ведомства России и Китая солидарны в оценках мировых процессов, и у них есть общее понимание того, что нужно делать в складывающейся ситуации. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

"Вчера мы провели очень содержательные переговоры с министром обороны Китайской Народной Республики, и видим, что у нас общие взгляды, общая оценка ситуации, и общее понимание того, что нам надо вместе сделать", - сказал Белоусов.

Он отметил, что благодаря усилиям лидеров двух стран - председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина у России и Китая выстроилось стратегическое партнерство.

"И наша задача его укреплять и развивать", - подчеркнул министр обороны России.

Белоусов выразил уверенность, что сегодня "предстоит плодотворная работа и принятие значимых, весомых решений". Министр также отметил, что в текущем году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических отношений, а в следующем - 80-летие совместной победы над фашизмом.