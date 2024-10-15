Песков высказался об участии Путина в конференции ООН в Баку

Решение об участии президента России Владимира Путина в конференции ООН по климату в Баку пока не принято, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Однако, по его словам, Россия обязательно будет представлена.

«Россия, конечно же, будет представлена», — цитирует Пескова РИА Новости.

Песков ответил на вопрос о зарубежных визитах Путина

Путин, в свою очередь, заявил, что будет ждать азербайджанского лидера Ильхама Алиева на саммите БРИКС в Казани.