Путин внес на ратификацию в ГД договор о партнерстве с КНДР

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Корейской Народно-Демократической Республикой. Документ размещен в думской базе данных.

"Ратифицировать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года", - говорится в документе.

Договором предусматривается, что стороны на постоянной основе поддерживают и развивают с учетом законодательства своих государств и их международных обязательств отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, базирующиеся на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами.

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Стороны стремятся к установлению глобальной стратегической стабильности и справедливой многополярной международной системы, указано в пояснительной записке.