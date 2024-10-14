В Совфеде резко ответили польскому генералу, захотевшему атаковать Петербург

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что при нанесении малейшего удара по Санкт-Петербургу или любому другому городу России ответный удар потрясет агрессора. Так в эфире телеканала «России 24» он прокомментировал слова польского генерала Раймунда Анджейчака напасть на Санкт-Петербург при агрессии со стороны Москвы.

Сенатор подчеркнул, что подобными заявлениями военный совершает преступление против своей страны.

«При нанесении малейшего удара по Санкт-Петербургу или по другим городам России будет ответный удар, который потрясет агрессора. Прав зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, который напомнил Польше о предыдущих её разделах. Нового раздела Польша может просто не перенести», — сказал Джабаров.

В Польше задумались о наступлении на Петербург

До этого Раймунд Анджейчак предупредил, что при агрессии со стороны России в адрес Польши и Прибалтики последует незамедлительный ответ.