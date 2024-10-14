Целью для завершения СВО следует считать выход российских войск на западные границы Украины, что означает взятие страны под полный контроль со всеми русскими городами, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев. Он также обратил внимание на тот факт, что сама СВО изменила свой статус, сейчас это практически Великая Отечественная война.

Все-таки, что такое Победа для нас? <...> Это освобождение наших исконно российских территорий, это освобождение наших исконно российских городов. <...> Это 100% выход на западные границы Украины, — сказал Гурулев.

По его словам, после этого у западных границ Украины должна быть установлена серая зона, но страны НАТО попытаются помешать сделать это. Депутат также считает важным укрепление восточной границы России из-за агрессивной политики Японии. Он пояснил, что Токио постепенно наращивает свой военный потенциал, на что мало кто обращает внимание, хотя она достаточно высокотехнологична и «накачивается» американским оружием.

Ранее сообщалось, что из бюджета России в 2025 году будет выделено около 13,5 трлн рублей на национальную оборону. В 2026 году на эти цели направят 12,8 трлн рублей, а в 2027 году — 13 трлн рублей.