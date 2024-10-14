В Госдуме рассказали, что СВО изменила свой статус

В Госдуме назвали новую цель для завершения СВО
Целью для завершения СВО следует считать выход российских войск на западные границы Украины, что означает взятие страны под полный контроль со всеми русскими городами, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев. Он также обратил внимание на тот факт, что сама СВО изменила свой статус, сейчас это практически Великая Отечественная война.
Все-таки, что такое Победа для нас? <...> Это освобождение наших исконно российских территорий, это освобождение наших исконно российских городов. <...> Это 100% выход на западные границы Украины, — сказал Гурулев.
По его словам, после этого у западных границ Украины должна быть установлена серая зона, но страны НАТО попытаются помешать сделать это. Депутат также считает важным укрепление восточной границы России из-за агрессивной политики Японии. Он пояснил, что Токио постепенно наращивает свой военный потенциал, на что мало кто обращает внимание, хотя она достаточно высокотехнологична и «накачивается» американским оружием.
Ранее сообщалось, что из бюджета России в 2025 году будет выделено около 13,5 трлн рублей на национальную оборону. В 2026 году на эти цели направят 12,8 трлн рублей, а в 2027 году — 13 трлн рублей.