Лавров и посол Белоруссии обсудили саммит БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник обсудили график ближайших контактов на высшем и высоком уровнях, предстоящую в Минске конференцию по евразийской безопасности и саммит БРИКС в Казани, где планируется участие президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что глава МИД России сердечно приветствовал Рогожника, который в июле занял пост руководителя дипмиссии Белоруссии в Москве.

"В присущей российско-белорусскому союзничеству теплой и доверительной атмосфере состоялось обсуждение некоторых актуальных вопросов двусторонней повестки дня, а также внешнеполитического взаимодействия и интеграционного строительства, включая график ближайших контактов на высшем и высоком уровнях. Затронута тематика подготовки совместного заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии в текущем году и намеченной на 31 октября - 1 ноября в Минске второй Международной конференции по евразийской безопасности", - информировали в МИД России. "Особое внимание было уделено предстоящему 22-24 октября в Казани саммиту БРИКС, в котором планируется участие президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в качестве приглашенного гостя российского председательства в объединении", - добавили в российском дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что было "подтверждено обоюдное намерение наращивать российско-белорусские контакты по всем каналам, в том числе с прицелом на формирование новой архитектуры евразийской безопасности, а также противодействие санкционной и юридической агрессии "коллективного Запада".