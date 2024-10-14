Песков назвал единственную сферу, где сохранилось взаимодействие РФ и США

Космос остается единственной сферой, в которой сохранилось взаимодействие профильных агентств России и США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы отслеживаем новости, как развивается космическая программа США", – отметил он, комментируя вопрос журналистов о том, наблюдала ли российская сторона за пуском космического корабля компании Space X, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску.

При этом Песков подчеркнул, что российская космическая программа развивается достаточно динамично, выразив таким образом несогласие с заявлением о том, что в этом вопросе Россия существенно отстает от результатов, которых удалось добиться США.

По словам представителя Кремля, к настоящему моменту космические исследования России приобрели характер инерционного процесса, который "может визуально разворачиваться прямо на глазах".

"У нас тоже существенные инвестиции и идет достаточно быстрое развитие", – подчеркнул Песков.

Ранее Центр подготовки космонавтов (ЦПК) определил группу космонавтов, которым предстоит подготовиться к первому полету на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС). Экипажи должны будут отправляться с помощью пилотируемого транспортного корабля нового поколения. В настоящий момент он находится на стадии активной разработки.