В Кремле прокомментировали возможные переговоры с США по ядерному оружию

Россия понимает необходимость контактов по вопросам безопасности, однако в нынешней ситуации не может вести переговоры с США по ядерному оружию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга. Газета.Ru

«В условиях войны, которую ведут в отношении России с косвенным или даже прямым вовлечением туда ядерные державы, такие, как США, Великобритания, Франция, говорить об этом, не увязывая тему со всеми другими аспектами безопасности, невозможно. Россия считает такие контакты необходимыми. Их нельзя откладывать в долгий ящик. Но мы должны рассматривать все вопросы безопасности в комплексе с учетом текущего положения дел», — заявил Песков. Ura.Ru

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. ТАСС