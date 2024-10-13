Матвиенко заявила, что в СНГ нет диктата

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что в СНГ, в отличие от большинства международных организаций, нет понукания и диктата.

"Здесь нет старшего брата, никакого понукания, а здесь все государства равны. Отсутствует и диктат - то, что мы видим сейчас в большинстве международных организаций, - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Беларусь-1". - Там право - это право сильного гегемона в лице США, коллективного Запада, НАТО. Там другие мнения не могут существовать, и если кто-то смеет высказать другую точку зрения, то его просто отстрелят".

По ее словам, Запад оказывает давление на другие страны. "Мы видим, как они себя ведут, - это недобросовестная конкуренция, ограничение санкциями. Поэтому когда мы вместе, то мы становимся сильнее во много раз", - отметила Матвиенко.