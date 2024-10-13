Нарративы Владимира Зеленского о «мирных инициативах, планах и формулах» на самом деле являются частью информационной войны против России. Об этом заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Константинов отметил, что со скепсисом воспринимает заявления Зеленского, который приравнивает понятие «мир» к якобы возможному военному поражению России.

«Он занимается информационной войной, пытаясь придумать разные формулы», — сказал Константинов.

Спикер считает, что очередные слова Зеленского о мире означают, что «Америка уже подготовила для нас очередную гадость».

По словам Константинова, мирное урегулирование украинского кризиса грозит Зеленскому политической гибелью. Ему необходимо поддерживать конфликт, иначе украинцы начнут задавать вопросы: почему он не соблюдал Минские соглашения, допустил кровопролитие и полное уничтожение страны.

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