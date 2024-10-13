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В Крыму назвали «формулы Зеленского» частью информационной войны

Нарративы Владимира Зеленского о «мирных инициативах, планах и формулах» на самом деле являются частью информационной войны против России. Об этом заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов, передает РИА Новости.

В Крыму назвали «формулы Зеленского» частью информационной войны
© РИА Новости

Константинов отметил, что со скепсисом воспринимает заявления Зеленского, который приравнивает понятие «мир» к якобы возможному военному поражению России.

«Он занимается информационной войной, пытаясь придумать разные формулы», — сказал Константинов.

Спикер считает, что очередные слова Зеленского о мире означают, что «Америка уже подготовила для нас очередную гадость».

По словам Константинова, мирное урегулирование украинского кризиса грозит Зеленскому политической гибелью. Ему необходимо поддерживать конфликт, иначе украинцы начнут задавать вопросы: почему он не соблюдал Минские соглашения, допустил кровопролитие и полное уничтожение страны.

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