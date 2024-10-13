Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал семь важных событий в мире, которые пока не случились.

Политик напомнил, что сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернак призвал «повреждать автомобили российских дипломатов».

«Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года: просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду. Каждому представителю дипкорпуса Финляндии – в рыло», — заметил Медведев.

По его данным, украинский лидер Владимир Зеленский громогласно заявил о наличии у него «плана победы» из одного пункта: «Приглашение Киева в НАТО».

Зампред Совбеза предположил, что в случае, если Запад действительно примет Киев в альянс, то «молодые и не очень «члены альянса» подвергнут инвалидизированную, беспомощную Украину длительному извращённому насилию, а затем, лет эдак через десять, выбросят [страну] на помойку».

Медведев призвал превратить жизнь на Западе в «сплошной кошмар»

По его мнению, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру следовало в беседе с Зеленским не разъяснять ему возможности ракет Storm Shadow, а прямо заявить, что этот конфликт «вам вообще не выиграть, поскольку никакой Украины нет. Ваша страна 404 – фантом!».

Медведев заметил, что польские генералы пригрозили России нападением «непосредственно на Санкт-Петербург». Он уточнил, что им было бы лучше вспомнить про многочисленные разделы Польши, про то, что Варшава была частью Российской империи и «не будить зверя».

Зампред Совбеза отреагировал на высказывания президента США Джо Байдена о возможном покушении на кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа со стороны Ирана.

«У деда Деменция прямо на голове шапка горит! Ведь искать надо не у персов, а среди отмороженных либералов, сторонников самого маразматика и его недалёкой хохотушки Харрис, а также среди кучи проукраинских обормотов, которых вскормили демократы за годы войны против России», — подчеркнул Медведев.

Политик отметил, что западные исследователи «в стопятьсотый раз установили личность Джека-потрошителя. Конечно, он сбежавший из тюрьмы народов России польский еврей Аарон Косминский».

На фоне этого Медведев выразил «сожаление», что «Jack the Ripper пока не пойман и до сих пор бегает по Лондону с окровавленной бритвой в одной руке и початым флаконом полония — в другой».