Депутат предложил восстановить памятник известному революционеру

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением восстановить памятник российскому революционеру Феликсу Дзержинскому на Лубянке в Москве, пишет РИА Новости. По его словам, это было бы исторически справедливо.

Историческая справедливость — это восстановить памятник Феликсу Дзержинскому. <...> Место этому памятнику — на Лубянке. Это наша история, какая бы сложная она ни была, — подчеркнул парламентарий.

Хамзаев напомнил, что памятник пытались свалить на землю после попытки государственного переворота в СССР в августе 1991 года. Однако по срочному решению Моссовета скульптуру демонтировали при помощи строительного крана. Депутат считает, что памятник Дзержинскому заслуживает места в реестре объектов истории и культуры федерального значения.

Как появился памятник Дзержинскому на Лубянке

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что в столице региона появится памятник Иосифу Сталину. Скульптура почти готова. Ее собираются установить на территории дома-музея, где жил Сталин во время ссылки в 1911–1912 годах. Также в Вологде может появиться памятник Ивану Грозному.

Идею установки памятников Иосифу Сталину и Ивану Грозному поддержал зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его мнению, эти скульптуры помогут укрепить единство народа.