$96.07-1.17105.11-1.40
Почта

Депутат предложил восстановить памятник российскому революционеру

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением восстановить памятник российскому революционеру Феликсу Дзержинскому на Лубянке в Москве, пишет РИА Новости. По его словам, это было бы исторически справедливо.

Депутат предложил восстановить памятник известному революционеру
© РИА Новости

Историческая справедливость — это восстановить памятник Феликсу Дзержинскому. <...> Место этому памятнику — на Лубянке. Это наша история, какая бы сложная она ни была, — подчеркнул парламентарий.

Хамзаев напомнил, что памятник пытались свалить на землю после попытки государственного переворота в СССР в августе 1991 года. Однако по срочному решению Моссовета скульптуру демонтировали при помощи строительного крана. Депутат считает, что памятник Дзержинскому заслуживает места в реестре объектов истории и культуры федерального значения.

Как появился памятник Дзержинскому на Лубянке

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что в столице региона появится памятник Иосифу Сталину. Скульптура почти готова. Ее собираются установить на территории дома-музея, где жил Сталин во время ссылки в 1911–1912 годах. Также в Вологде может появиться памятник Ивану Грозному.

Идею установки памятников Иосифу Сталину и Ивану Грозному поддержал зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его мнению, эти скульптуры помогут укрепить единство народа.

Политика
Султан Хамзаев
Феликс Дзержинский
Юрий Лужков
Борис Ельцин
Сергей Кузнецов
Госдума
Москва
Новокузнецк