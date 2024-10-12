В Госдуме прокомментировали ядерные учения НАТО

НАТО не сможет запугать Россию «демонстрацией» своей «ядерной мощи». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова нового генсека альянса Марка Рютте.

Рютте анонсировал учения НАТО Steadfast Noon. По его словам, ежегодные ядерные учения стран альянса Steadfast Noon стартуют 14 октября. Планируется, что на этих маневрах альянс отработает применение ядерного оружия для «демонстрации готовности ответить на угрозы Кремля».

В ответ на это Слуцкий заявил, что Россия «угрозами» не разбрасывается, а совершенствует ядерную доктрину в ответ на наращивание западной агрессии и «военно-финансовую накачку режима ядерного террориста Зеленского».

«Попытка НАТО запугать «демонстрацией» своей «ядерной мощи» не приведет к результату. Реакция России на любой шаг Запада, угрожающий нашей национальной безопасности, последует незамедлительно», — написал Слуцкий в Telegram-канале.

Ядерные учения НАТО стартуют 14 октября

Учения Steadfast Noon пройдут на территории Британии, Бельгии, Голландии и в Северном море.