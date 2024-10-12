В Госдуме раскрыли, продолжит ли Россия наступать в зоне СВО осенью и зимой

Российская армия продолжит выполнять цели специальной военной операции на Украине как поздней осенью, так и с наступлением зимы, заявил сенатор Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru. Так он ответил на участившиеся разговоры о скором прекращении огня на различных условиях. Сенатор вспомнил, как просматривал многосерийный фильм о Великой Отечественной войне, где рассказывалось о Киевской наступательной и Корсунь-Шевченковской операциях.

Мы же не только воевали летом четыре года, воевали круглогодично. Сейчас ситуация поменялась, другие вооружения. Мозговой центр нашей армии работает, подготовленный, опытный. Я думаю, да, Россия продолжит наступление осенью и зимой, — подытожил Джабаров.

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До этого сенатор отмечал, что Россия не собирается останавливать СВО только на условиях прекращения огня, к которым призывает Запад. Союзники Киева, по его словам, могут попытаться обмануть Москву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на переговоры с канцлером Олафом Шольцем. Он планирует представить главе ФРГ свой «план победы». Зеленский на брифинге вновь отмечал, что хотел бы закончить конфликт не позднее 2025 года.