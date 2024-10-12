В России отреагировали на планы пересмотреть политику НАТО в отношении Москвы

Россия надеется на здравый смысл западных политиков при пересмотре политики НАТО в отношении Москвы, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на планы Североатлантического альянса обсудить новую стратегию взаимодействия с Москвой.

«Нам остается только надеяться на то, что здравый смысл придет в головы натовских деятелей и они всерьез оценят сползание международной обстановки к большой мировой войне. Некоторые симптомы в европейских странах, европейских парламентах появляются. Мы чувствуем это, следим за этим. Остается убедиться, что эти тенденции начинают обретать более осмысленные параметры. А остальное покажет само развитие событий, будем ждать этого обсуждения», — сказал сенатор.

По-моему, все аргументы, которые сказаны нашим президентом и нашими политиками, вполне убедительны, пусть подумают, решение за ними

В Госдуме отреагировали на угрозу Польши об атаках Петербурга

Министры обороны стран НАТО на следующей неделе обсудят пересмотр многолетней политики альянса в отношении России, пишет Politico со ссылкой на источники. В материале говорится, что дискуссия по этому вопросу идет уже несколько месяцев. Страны альянса на саммите в июле договорились разработать новую стратегию к следующей встрече летом 2025 года, которая пройдет в Гааге.

По словам одного из собеседников издания, действующий сейчас Основополагающий акт Россия — НАТО и Совет Россия — НАТО были созданы для другой эпохи.