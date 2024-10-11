Депутат Курбанов ответил на слова Кадырова о кровной мести

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ризван Курбанов в пятницу, 11 октября, прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести и попытке заказать покушение на политика.

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— Я всегда с глубоким уважением относился к семье Кадыровых, еще со времен, когда дружил с Ахматом Хаджи. Его дело достойно продолжил его сын Кадыров Рамзан Ахматович, Герой России, который также очень много сделал для восстановления Чечни, для мира на Кавказе. И сегодня очень много делает для победы на фронте, — сказал депутат в своем Telegram-канале.

Кадыров в четверг, 10 октября, провел заседание с представителями силового блока, на котором обсуждал перестрелку у офиса Wildberries. На нем он обвинил депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, а также сенатора Сулеймана Керимова в подготовке его убийства.

Кадыров заявил, что его хотят убить и объявил кровную месть

Муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук 18 сентября вместе с группой неизвестных попытался проникнуть в головной офис компании в Москве. Началась стрельба, в результате погибли два человека, несколько были ранены.