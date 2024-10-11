МИД РФ заявил протест Японии из-за учений

Посольству Японии в России заявлен протест в связи с планами Токио провести совместные с США учения на территории вблизи российских границ. Об этом сообщил МИД России. Газета.Ru

«11 октября посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с объявленными планами Токио по проведению в конце октября - начале ноября совместных с США военных учений на территории Японии, включая районы Хоккайдо, находящиеся в непосредственной близости от границ Российской Федерации», - указали в российском дипведомстве. ТАСС

Ожидается, что в маневрах будут задействованы 45 тыс. военных. Говорит Москва