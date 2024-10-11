Термин "новые регионы" некорректен по отношению к регионам Донбасса и Новороссии, которые воссоединились с РФ в 2022 году, так как это исторические территории России, которые лишь временно отсутствовали в составе страны. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России".

"Словосочетание "новые регионы" надо как-то поменять на "исторические регионы". Это были земли Российской империи, люди были наши, Советский Союз был - ну какие они "новые"? Это исторические российские земли, которые всегда были в составе России", - сказал Аксенов.

Он отметил, что после длительного отсутствия в составе России - регионы вернулись, и теперь стоит вопрос об их восстановлении и "возвращении к нормальной жизни".

"Потому что то, что было и у нас до 2014 года, сложно назвать нормальной жизнью, а коллеги вообще прошли испытание - и мужество людей, которые сегодня на освобожденных территориях занимаются построением новой жизни, вызывает восхищение, уважение. <...> Ради строительства справедливости, новой жизни [они] идут на риск <...>, и мы, к сожалению, теряем людей, и в первую очередь теряем самых лучших и самых сильных. Но, наверное, цена свободы предполагает это", - подчеркнул Аксенов.

Он добавил, что сейчас в регионах Донбасса и Новороссии приоритетным должно быть повышение уровня жизни до уровня других субъектов РФ.