Аксенов предложил заменить термин "новые регионы" на "исторические"
Термин "новые регионы" некорректен по отношению к регионам Донбасса и Новороссии, которые воссоединились с РФ в 2022 году, так как это исторические территории России, которые лишь временно отсутствовали в составе страны. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России".
"Словосочетание "новые регионы" надо как-то поменять на "исторические регионы". Это были земли Российской империи, люди были наши, Советский Союз был - ну какие они "новые"? Это исторические российские земли, которые всегда были в составе России", - сказал Аксенов.
Он отметил, что после длительного отсутствия в составе России - регионы вернулись, и теперь стоит вопрос об их восстановлении и "возвращении к нормальной жизни".
"Потому что то, что было и у нас до 2014 года, сложно назвать нормальной жизнью, а коллеги вообще прошли испытание - и мужество людей, которые сегодня на освобожденных территориях занимаются построением новой жизни, вызывает восхищение, уважение. <...> Ради строительства справедливости, новой жизни [они] идут на риск <...>, и мы, к сожалению, теряем людей, и в первую очередь теряем самых лучших и самых сильных. Но, наверное, цена свободы предполагает это", - подчеркнул Аксенов.
Он добавил, что сейчас в регионах Донбасса и Новороссии приоритетным должно быть повышение уровня жизни до уровня других субъектов РФ.
"[Перед этими четырьмя регионами стоят] задачи такие же, как перед всеми субъектами РФ. Просто они имеют определенную специфику. То отставание, которое было в Крыму с точки зрения развития любой инфраструктуры - спортивной, туристической и так далее, - эти же моменты, эти же проблемы сейчас и на освобожденных территориях, которые точно так же ставятся во главу угла при принятии решений должностными лицами. Принято решение о финансировании и развитии тех проектов, о достижении тех целей, тех показателей, которых уже достигли большинство регионов нашей большой страны. Эта задача <…>, наверное, все-таки требует консолидации всего общества", - добавил Аксенов.