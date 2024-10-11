Политолог оценил перспективы встречи стран «ядерной пятерки» в Нью-Йорке

Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером высказался о перспективах предстоящей встречи «ядерной пятерки» в Нью-Йорке.

Очередная встреча «ядерной пятерки», в которую входят Россия, Китай, США, Великобритания и Франция, пройдет в Нью-Йорке в ближайшие две недели на полях заседаний Первого комитета Генассамблеи ООН. Об этом ранее сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передавал ТАСС. Точных дат мероприятия дипломат не назвал. Вместе с тем он выразил надежду, что три западные страны — участницы «пятерки» на встрече «будут вести себя хотя бы немного более конструктивно».

Сейчас многие международные игроки беспокоятся о том, что в мире может разгореться конфликт с применением ядерного оружия. Особенно остро это беспокойство проявляется на фоне непонятных землетрясений в Иране – есть предположения, согласно которым там испытывали ядерное оружие. Если это так, то это означает расширение «ядерного клуба», что достаточно опасно. Израиль возмущается происходящим в Иране и допускает удар по его ядерным объектам. При этом все стороны прекрасно понимают, что если это произойдет, то на Ближнем Востоке может начаться третья мировая война с возможным применением ядерного оружия. Многие давно знают, что оно есть у Израиля. Оно есть и у Пакистана. И на этом фоне появился откровенный испуг. Вполне вероятно, что теперь «ядерная пятерка» будет искать выход из сложившейся ситуации, будет думать, что делать дальше. Но сам факт проведения такого саммита уже говорит о том, что ситуация сложилась очень серьезная, что мир стоит на грани большой катастрофы. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Эксперт вместе с тем ответил на вопрос о том, каких позиций будет придерживаться Россия в ходе мероприятия в Нью-Йорке.

«Об этом сейчас рассуждать сложно, но, полагаю, будет говориться о том, что необходимо заканчивать украинский конфликт, а также принимать определенные решения по Ближнему Востоку. Ведь последствия конфликта в этом регионе могут быть даже более масштабными, чем последствия конфликта на Украине. По крайней мере, на встрече стороны донесут друг до друга свою позицию, чтобы в дальнейшем ими были приняты совместные решения», - отметил специалист.

При этом Михайлов выразил сомнения в том, что по итогам заседания будет принята общая резолюция.

«Это связано с тем, что представители западного блока – это в любом случае наши враги. Но если российская позиция, которая всегда достаточно аргументирована, все-таки дойдет до ушей представителей Великобритании, США и Франции, то вполне вероятно, что определенный консенсус будет найден. Конечно, здесь речь идет не о какой-то глобальной дружбе или же перемирии, а об определенных шагах, направленных на смягчение ситуации», - заключил специалист.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что реализации угрозы нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, которая исходит от Израиля, станет серьезной провокацией.